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美媒：國安團隊Signal群組協調對外政策
http://www.CRNTT.com
2025-04-03 11:13:28
中評社香港4月3日電／美國政治新聞網站Politico引述消息人士報導，白宮國家安全顧問華爾茲的團隊定期透過聊天軟件Signal建立群組，協調涉及烏克蘭、中國、加沙、中東政策、非洲及歐洲等議題的官方工作。
報導引述其中兩名曾被加入聊天群組的知情人士說，他們參與或得知至少20個這類群組，全部四名消息人士都說，曾經目睹群組內討論敏感資訊。
香港電台援引報導，特朗普的國家安全團隊使用Signal的情況，較先前報導的更為廣泛，揭示特朗普政府國安團隊依賴Signal展開工作的普遍性。
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