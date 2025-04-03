富權：黃國昌要選新北市長會否成藍白合破口？

中評社香港4月3日電／澳門新華澳報3日發表富權文章：黃國昌要選新北市長會否成“藍白合”破口？以下為文章內容。



民眾黨主席兼“立法院”黨團總召黃國昌，昨日在出席一個電子傳媒談話節目時表示，對於二零二六年的新北市長選戰，會希望努力讓自己在新北市成為最好的選擇，但目前還是持開放態度。他也透露，今年初有向國民黨遞橄欖枝，盼和國民黨派出來的人協調，但國民黨的答覆滿冷淡，說要交給市民決定。



黃國昌所說的今年初曾經就新北市長選舉向國民黨“遞橄欖枝”但遭到“冷淡”回應，是於二月四日，在上另一個電子媒體的談話節目，但卻是接受同一位主持人專訪時表達的。當時他表示，“二零二六”選戰他將全心全力百分之百地投入，不管是全台輔選還是直接下去戰其中一“都”的地方首長，新北市目前是他的責任區，在新北市耕耘從沒停止過，如果有藍白協調機制，“我完全不會排斥”。黃國昌也不諱言，民眾黨的內部民調顯示，“三腳督”基本上就輸了，因此只能想辦法讓自己變成最好的選項。



而新北市長侯友宜當時回應說，每個黨都有自己的機制，最重要的決定還是由人民決定。新北市的選舉過程將透過最明智的民主程序，讓市民選出符合期待的市長，而現階段最重要的是，每個人各司其職，專注於自身的工作。侯友宜還表示，國民黨人才濟濟，對新北市的瞭解也相當透徹，任何人的生涯規畫都會給予尊重，但現階段最重要的還是把新北市的大小建設做好，這才是自己的本份。



按照侯友宜的說法，就是他本人有著自己的“接棒”人選；而按照政黨倫理，國民黨中央在決定提名新北市長候選人時，也將會尊重及接受現任者亦即侯友宜的意見，而且國民黨是“人才濟濟”，因而沒有必要與黃國昌進行協調。



但與黃國昌在今年二月還是希望能夠就新北市長人選與國民黨進行協調的說法相比，黃國昌昨日卻是自信滿滿地聲稱自己是“最好的選擇”，亦即已經從當初的仍然希望以“藍白合”的方式，協調出最佳的人選，並把自己代入為“最佳人選”，進展到直接向國民黨表明，自己就是“最好的選擇”，亦即希望國民黨能夠“讓賢”。



到目前為止，侯友宜和國民黨中央都沒有對此作出回應。但從直覺上看，侯友宜和國民黨中央都將不會將新北市“拱手相讓”給黃國昌。這是因為，一方面，新北市是全台人口亦即選民最多的城市，也是在政治板塊上藍大於綠的“大票倉”，國民黨無論是為了“二零二六”的新北市議員選舉必須要有國民黨的市長參選人發揮“母雞帶小雞”的作用，還是“二零二八”大選的奪回台灣地區的政權，新北市這個“大票倉”將會發揮極為重要的作用，國民黨都必須“守土有責”、“寸土必爭”，不能“拱手相讓”於他黨他人。



另一方面，正如侯友宜所說，國民黨在新北市“人才濟濟”，沒有“讓賢”的必要。實際上，按照過去慣例，無論是國民黨還是民進黨，衹有在自己實在推不出具有必勝實力的人選時，才會對盟友作出“讓賢”並予以全力支持。但現在國民黨在新北市的“儲備人選”李四川（現任台北市副市長）或劉和然（現任新北市副市長），都是可以戰勝民進黨參選人的一級戰將，既然如此，就沒有必要“讓賢”。更重要的是，如是國民黨“讓賢”黃國昌出選，其實力不足，甚至遠遜於民進黨的參選人，即使是有國民黨全力支持，也因其個人魅力等問題，而難以與民進黨的參選人相匹敵，因而等於是將新北市“拱手相讓”給民進黨。



實際上，就在今年二月四日黃國昌提出要透過“藍白合”參選新北市長後，有兩個重要的民調機構就此進行民意調查，其結果都顯示黃國昌沒有勝算。其中偏藍的“TVBS”民調中心的民調數據是，在藍綠白三方競選的情況下，若國民黨推派李四川參選新北市長、民進黨推派“立委”蘇巧慧、民眾黨推派“立委”黃國昌，新北市民有百分之四十支持李四川，百分之三十二支持蘇巧慧，雙方差距八個百分點，黃國昌則為百分之十，另外百分之十七沒有表示意見。若與政黨支持度交叉分析，民進黨認同者對蘇巧慧支持度為百分之七十八；國民黨認同者有百分之八十七支持李四川；民眾黨認同者僅有百分之五十支持黃國昌、百分之二十七支持李四川、百分之十五支持蘇巧慧；中立選民則有百分之三十三支持李四川，百分之二十一支持蘇巧慧，百分之七支持黃國昌，但有百分之三十九未表態。

