加拿大總理說將對美採取關稅反制措施

中評社北京4月3日電／據新華社報導，加拿大總理卡尼2日下午表示，加拿大將採取反制措施應對美國關稅。預計加拿大聯邦政府將於3日公布具體反制措施。



當天稍早時，美國總統特朗普在白宮簽署關於所謂“對等關稅”的行政令，宣布美國對貿易夥伴加征10%的“最低基準關稅”，並對某些貿易夥伴徵收更高關稅。