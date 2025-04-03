美法官將永久撤銷對紐約市長的刑事起訴

中評社北京4月3日電／據新華社報導，美國紐約南區聯邦法院一名法官2日作出決定，永久撤銷針對紐約市長埃裡克·亞當斯涉嫌腐敗的刑事起訴。



該法官在當天簽署的一份文件中說，同意聯邦檢察官撤銷針對亞當斯涉腐敗刑事起訴的請求，但不同意檢方保留未來重啟這一訴訟的權利。美國司法部在這一案件中的立場暗示，如果官員行為符合現政府的政策優先事項，他們可能會得到特殊待遇。這在根本上與司法平等的基本原則不相容。因而，他決定永久撤銷這一案件。



美國司法部2月10日發布備忘錄，指示聯邦檢察官盡快撤銷針對亞當斯的涉腐敗刑事起訴。司法部稱作出這一決定並非基於對該案證據或法理的評估，而是基於這一起訴的時機和原聯邦檢察官的公開行動已威脅到程序的完整性。此外，該訴訟還過度影響到亞當斯全力應對非法移民和暴力犯罪的工作，尤其是影響其支持聯邦政府打擊非法移民的工作。2月14日，聯邦檢察官向紐約南區聯邦法院提出撤銷針對亞當斯刑事起訴的動議，但保留在未來重啟這一訴訟的權利。2月21日，紐約南區聯邦法院法官決定，針對亞當斯的刑事審判將無限期休庭。



2024年9月，亞當斯因涉嫌受賄和欺詐被聯邦檢方起訴，成為紐約市歷史上首個受到刑事起訴的在任市長。警察出身的亞當斯自2022年1月起擔任紐約市第110任市長，是該市歷史上第二位非洲裔市長。