內地品牌南下　促進業界創新

近年內地餐飲品牌大舉進駐香港，吸引大批忠實顧客捧場。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月3日電／據大公網報導，近年內地餐飲品牌大舉進駐香港，一些店舖迅速站穩腳跟，吸引大批忠實食客。然而，並非所有品牌都能游刃有餘地適應香港這個高成本市場。香港的租金高昂，而工資水平亦遠高於內地。此外，內地品牌能否成功融入香港消費者的飲食偏好，也是經營的關鍵。



對於本地餐飲業者來說，新入場的競爭者帶來很大壓力，但也促使業界的自我革新。近年無論是菜式創新、服務質素等各方面，不少本地業界也在努力提升水平來迎接挑戰。



除了餐飲業，部分內地零售品牌也開始南下。粗略統計，目前已有超過五十家內地品牌在港落戶。這些品牌不僅在內地市場有高知名度，還擁有充足的資金實力。與香港本地零售商相比，內地品牌以高性價比見稱，較易贏得消費者的青睞，這迫使本地業界進一步創新與優化。



內地品牌來勢汹汹，對業界來說並非全是壞事，這就像一把雙刃劍。雖然競爭令本地商家的市場份額受到影響，但同時也推動本地業界突破既有模式，尋求更有效率與吸引力的經營模式。香港經營者只需保持學習與應變的心態，向競爭對手取經，亦可實現自我提升。



內地品牌進駐香港，對本地經營者究竟是危機還是轉機？這很大程度是取決於香港商家的心態。港人的應變能力及學習能力向來出眾，只要大家不自視過高，也不妄自菲薄，多去瞭解同業競爭對手的營商及應變能力，不斷學習就能不斷進步，當動力逐漸增加，無論是消費市場還是樓市，都可以見到雙贏的局面。