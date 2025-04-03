中評社北京4月3日電／網評：馬斯克變法為何難以成功？



來源：大公網 作者：李靈修



儘管媒體有關“馬斯克辭職”的說法並不準確，但DOGE（政府效率部）的減支行動明顯後勁不足。這也意味著，特朗普企圖繞過議會實現滅赤的計劃遇到巨大阻力，亦為接下來的減稅新政蒙上陰影。



美國時間上周四，馬斯克攜7名DOGE團隊成員接受福克斯新聞專訪。當被主持人問到“130天任期截止後，你還打算繼續幹下去嗎？”馬斯克回答稱，有信心在這段時間里完成削減1萬億美元聯邦赤字的目標。



減支目標遙遙無期



這裡有必要先介紹一下背景信息。DOGE並非由國會撥款成立的政府部門，所承擔的角色僅為面向總統負責的顧問機構，而馬斯克則是以“特別政府雇員”（SGE）身份參與相關工作。按照規定，SGE雇員“在連續365天內的任期不超過130天”。從DOGE正式成立的1月20日起計算，馬斯克的SGE資格將於5月30日到期。



SGE制度早在上世紀60年代就已出現，通常是為了方便專家學者在白宮“兼職”──只要不接受聯邦政府的薪水，就毋須放棄自己在高校的工作。特朗普成立DOGE的初衷就是向所謂的“深層政府”開刀，招攬的基本都是非建制背景的SGE雇員。



當然，SGE雇員在任期屆滿前提交申請，經由利益衝突核查後由總統批准，仍可繼續為政府服務。