貨幣條件今年流動性為何收緊？

今年以來人行不僅強化了政策利率引導，更加強利率政策執行和監督。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月3日電／據大公網報導，今年以來，在穩定的政策環境推動下（政策利率和人民幣匯率中間價十分穩定），貨幣條件呈現出收緊態勢。10年期國債收益率由年初的1.6%下方開始回升，最高曾至1.9%，提高了30基點；同期人民幣兌美元的即期匯率由年初7.33上方開始升值，最強曾至7.22下方，升值了1.6%，即貨幣條件在持續兩年放鬆之後，轉入收緊狀態。



當前貨幣政策取向是十分明確的──支持性立場下的適度寬鬆。那麼，我們該如何理解今年以來貨幣條件的收緊呢？



首先，貨幣條件的約束因素改變了。理論上，貨幣條件放鬆應帶來融資需求的增加，然而當前的實際情況則是，實體部門正處在資產負債表的劇烈調整期，融資需求對於貨幣條件的敏感性大幅下降。



例如，人民銀行在2024年將政策利率下調了30基點，金融機構的一般貸款利率下降了53基點至3.82厘，但當年企業貸款僅增加了18萬億元（人民幣，下同），居民中長期貸款也就增加了2.7萬億元，分別較2023年的增量萎縮了2萬億元與2.5萬億元。為了對衝實體融資需求放緩，政府的融資需求持續抬升。截至今年2月末，政府部門的融資規模已升至12.8萬億／年，較去年同期提高了3.5萬億元，而今年前兩個月的9.3萬億元的社融中，四分之一源自政府融資，而政府部門天然對貨幣條件不敏感。融資需求的結構性變化，改變了貨幣條件的約束因素，繼續放鬆貨幣條件，反而可能帶來金融資源配置效率降低的不利影響。



其次，貨幣條件的傳導環境改變了。融資結構性變化叠加監管環境的收緊（打擊高息攬儲和規範同業業務）。去年以來，銀行體系資產負債呈現出明顯的收縮。截至今年2月末，商業銀行的擴表速度已由去年初的37萬億／年降至27萬億／年（1月末曾一度降至24.5萬億／年），收縮幅度超過10萬億元。



伴隨擴表速度放緩，銀行體系的盈利能力更是大幅下降。截至2024年末，商業銀行平均淨息差降至1.52%，較2023年末下降了0.17%；大型商業銀行平均淨息差下降了0.18%至1.44%，收縮幅度為近年來最大。在以間接融資為主的金融體系內，一旦銀行體系出現趨勢性收縮，再繼續放鬆貨幣條件，不僅意味著環境已經開始向不利於政策傳導的方向變化，而且還會進一步降低金融體系抗風險能力。