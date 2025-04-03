如何應對“低價內卷”？

要提升居民消費傾向，除了增量政策外，還需解決他們對存量財富和資產負債表的後顧之憂。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月3日電／據大公網報導，在高質量發展大框架下，在實現量化增長指標的同時，如何才能不斷滿足14億人對美好生活的向往？如何實質性改善企業盈利預期？如何提振居民消費信心？如何讓經濟﻿復甦轉化為民生福祉的切實提升？想要回答好這些問題並不容易。



近期中國宏觀經濟領域出現了一個值得關注的現象：在經濟增長“量”的維度上，實際GDP增速始終保持在5%左右的合理區間，價格指標表現卻呈現另一番圖景。CPI、PPI等核心價格指數持續低位運行，即使將各類價格指數綜合考量，當前價格總水平仍處於歷史相對低位。這種“量價背離”現象目前已開始得到政策制定者越來越多的關注。



值得注意的是，在既往增長周期中，當實際GDP增速達到預期目標時，價格指數往往也會同步回升，企業利潤也會持續改善。今天這種GDP增速與物價水平背離的現象少見，它因何產生？中央政府近期為何將“推動價格溫和回升”納入未來政策目標？



要回答這些問題，需要從微觀感知視角切入。在現實經濟運行中，量與價並非天然脗合。高頻經濟指標清晰反映出，很多工業和製造業部門的企業都有“以價換量”的共同特徵，即通過價格調整策略換取市場份額。這種行為雖能維繫企業生存，但持續的價格下行可能會削弱市場信心。因此，我們期待看到一種量價協同發展的良性循環，這也會為市場注入更強勁的信心和動能。



價格是市場經濟中很重要的信號，企業看到價格上升才會生產或擴大生產。那麼為什麼有企業願意“以價換量”，降價也要生產呢？微觀經濟學中有個和宏觀領域相似的場景：面對產品售價持續走低，企業非但不縮減生產，反而選擇“逆周期擴產”。這種看似矛盾的行為背後，暗含精密的成本核算邏輯。



根據微觀經濟學原理，當商品售價仍然高於可變成本（隨著產量或業務活動水平變化而直接變動的成本）時，即便無法覆蓋固定成本，企業仍會選擇繼續生產。一些很“卷”的企業甚至會一邊降價、一邊擴大生產。此時企業的經營目標已不是“利潤最大化”，而是“虧損最小化”。



這一微觀經濟學中的概念與宏觀上的量價背離存在一定的關聯。我們統計了一些上市企業的狀況，配圖中藍色實線代表市場的價格或者是產品售價。圖中的市場價格曲線已普遍穿透上市企業總成本線，但仍高於可變成本線（見配圖）。在這樣的情況下，企業仍然會選擇生產，這也從一個側面印證了“量價背離”、“虧損生產”的情況在現實經濟中存在。