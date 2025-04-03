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緬甸強震後已發生63次餘震
http://www.CRNTT.com   2025-04-03 13:21:34


　　中評社香港4月3日電／新華社報導，緬甸氣象和水文局3日發布報告說，截至當地時間3日8時30分，緬甸在3月28日強震後共發生了63次餘震，震級從2.8級到7.5級不等，最近一次震級為3.9級。

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