【
大
中
小
】 【
打 印
】
緬甸強震後已發生63次餘震
http://www.CRNTT.com
2025-04-03 13:21:34
中評社香港4月3日電／新華社報導，緬甸氣象和水文局3日發布報告說，截至當地時間3日8時30分，緬甸在3月28日強震後共發生了63次餘震，震級從2.8級到7.5級不等，最近一次震級為3.9級。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中援緬第二批緊急人道主義地震救災物資啟運
(2025-04-03 10:16:08)
澳門歸僑總會首批應急物資抵緬
(2025-04-02 17:04:14)
緬甸地震黃金救援期已過，美國救援在哪？
(2025-04-02 11:23:29)
緬甸為地震遇難者默哀一分鐘
(2025-04-01 17:29:06)
緬甸1800萬人受災 港紅會籲捐款支援
(2025-04-01 17:16:47)
緬甸強震民視用AI假影片 NCC三點聲明
(2025-04-01 14:40:36)
中國無私馳援緬甸彰顯大國擔當
(2025-04-01 10:13:56)
香港各界陸續捐款支援緬甸抗震救災
(2025-03-31 17:30:33)
世衛組織：以最高級別緊急行動響應緬甸地震
(2025-03-31 17:21:18)
馳援緬甸彰顯中國是個好鄰居
(2025-03-31 15:17:41)