港銀資產質量穩健　今年勢延續增長

中評社北京4月3日電／據大公網報導，回顧2024年，香港銀行業在複雜的經濟環境中繼續展現穩健增長的韌性。資產規模較去年初增長3.8%至28.32萬億元、增速創近三年新高。其中，貸款總額較去年初下降2.79%，但減幅較2023年的3.59%明顯收窄；債券投資規模（含存款證）大增14.7%，達7.77萬億元。負債方面，客戶存款總額按年增長7.09%至17.37萬億元，連續三個季度環比上升。值得留意的是，低息存款扭轉過去兩年下行趨勢，實現6.07%的年度增長，而定期存款增速則從2023年超過20%增速高位回落至7.85%。



非利息收入快速上升



受美聯儲減息周期影響，香港本地銀行去年3次下調最優惠利率，累計減幅0.625厘。2024年第三季度末香港零售銀行淨息差（NIM）溫和收窄至1.5%，淨利息收入（NII）按年減少6.7%。但非利息收入保持快速增長，主要受兩大因素帶動：一是交易性業務收入大增，2024年香港銀行結構性提高用作交易用途的金融資產規模，通過提升交易業務收入彌補NII下降。前三季度，香港零售銀行用作交易的投資收入按年增長112.1%，推動零售銀行稅前經營利潤增長10.8個百分點，是對經營利潤的最大貢獻項。二是香港資本市場交投活躍度提升，財富管理、資產管理等業務發展促進銀行中間業務收入高增長。



截至2024年末，香港所有認可機構不良貸款率為1.96%，較去年初微升0.39個百分點，較第三季峰值回落。內地相關貸款不良率降至2.38%，整體資產質量保持穩健。此外，香港銀行業核心資本充足率（CET1）達17.9%，一級資本比率和總資本比率分別為19.9%和21.8%，為全球最高水平之一，為抵禦潛在風險提供充足緩衝。



內地和香港財政政策積極支持經濟增長，在美聯儲延續減息背景下，香港銀行業總資產規模有望繼續保持溫和增長。但“特朗普2.0”關稅政策或影響香港轉口貿易活躍度，叠加高關稅抬升美國通脹，影響美聯儲減息幅度和節奏，本地信貸需求回暖具挑戰和不確定性，債券投資資產增長預計仍是香港銀行業資產規模增長的重要動力。今年香港資本市場有望延續趨勢回暖，香港與內地及東南亞、中東市場的互聯互通深化，也有助提升香港資本市場吸引力，促進香港財富管理、資產管理等業務發展和鞏固香港國際金融中心地位，帶動香港銀行非利息收入保持增長，預計繼續成為業界盈利增長的主要動能。