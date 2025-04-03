智昇拓數據中心業務　增長新引擎

中評社北京4月3日電／據大公網報導，智昇集團（08370）過去半年股價大升，與其在過去5年轉型至營運數據庫中心有關，近日更獲得泰國富商買入可換股債券，市場憧憬其將會大手入股公司，為集團帶來無限憧憬。



分析指，由於人工智能（AI）需求大增，內地數據中心的租金持續向上。根據資料顯示，平均每台伺服器機櫃（體積24吋闊×42吋深×74吋高）每月租金逾3000元人民幣，業界相信，隨著DeepSeek火熱，今年租金會繼續上升。



智昇於2017年初在港創業板上市，集團於內地從事製造及銷售定制辦公家具。疫情前即2019年10月，集團發行新股以3720萬元買入萬諾通科技（Polyqueue LTD），開始進軍數據中心業務，並提供資訊科技管理服務。去年底，集團委任這方面專家賴寧寧為行政總裁。



正大家族成員購可換股債



賴寧寧早前在大北京地區打造一個規模龐大數據中心廊坊1號，顯示其行業的經驗和知識。上月中，智昇投得一幅內蒙古地皮，將用於發展數據中心，料可進一步強化數據中心業務，日後數據中心業務收益預料可高於傢俬業務，成為智昇新增長引擎。



智昇近日宣布，集團與正大集團家族關鍵成員謝展及盈達資本旗下的CMAG基金（CMAG Fund SPC）達成可換股債券認購協議，本金總額1.2億元。按初步換股價每股4元（可經調整）計，當換股權獲悉數行使後，最多3000萬股換股股份將予以配發及發行，占已發行股份約19.49%及占擴大之已發行股份約16.31%。



據悉，認購方實力雄厚。謝展是掌控正大集團家族的關鍵成員，亦是Charoen Energy and Water Asia及Lightnet Group董事長兼創始人，並個人擁有《財富》雜誌。正大集團家族是亞洲最富有的家族之一，而正大集團是亞洲最大的多元化控股公司之一。