港股有力再上　季初先行觀望

中評社北京4月3日電／據大公網報導，港股首季升幅高達15.3%，優於大部分主要市場，反而近年升幅較大的日股和美股三大指數都下跌，某程度暗示環球資金投放正有所轉向。回顧今年開局，隨著特朗普再次就任美國總統，在關稅陰霾下恒指一度跌穿19000點，但隨著投資者發現特朗普初期目標並未完全放在關稅，加上“中特估”概念開始帶動指數向上，春節後DeepSeek更成港股的引爆點，恒指最高觸及24874點。



踏入第二季度，特朗普再成焦點，本文見報時美國應已宣告最新的關稅政策，但讀者們應理解特朗普政策的“跳脫”程度，預計政策之初，不論關稅稅率或細節的可變性相信十分大，建議季初先以審慎態度為主。



美股和港股各有要注意事項，美股最大問題是自身經濟環境，根據美聯儲3月議息的會後聲明，美經濟前景不確定性正在增加的同時，他們不敢再對達成通脹目標作出評價，是否暗示美經濟轉差但通脹降不下來呢？



美滯脹風險升溫



這值得大家關注，因為若繼續這樣發展下去，美國步入滯脹的機會率十分之高。問題是就算美聯儲再進行減息，市場預計最快也要在6月或之後，變相第二季美國的經濟環節難以獲得額外支撐，關稅上調也提高美國的潛在通脹，預計會在第二季加速反映在美經濟數據上，若顯示經濟狀況繼續轉差但通脹下不來，滯脹、股災能遠嗎？



而港股季初觀察味道應該較濃，第一大關當然來自美國關稅問題；另外是有沒有主題讓投資者發酵，隨著不少上市公司公布2024年成績表後，大多不能再走高，反映投資者在現時股價下都轉向審慎。所以預計港股要再往上突破需要更多的利好因素，從最新的採購經理指數中也可以見到各分項均回暖，但問題是經濟能否更進一步，內需和金融市場會成為很關鍵的部分，最近四間國有銀行獲財政部溢價注資或許暗示內地正要發力去拚，所以踏入第二季港股在政策預期這一利好因素下上行潛力還是更高。



綜合來看，第二季初期應先持觀望態度，但若以上因素繼續發酵，內地和香港股市還是有較大上升潛力。