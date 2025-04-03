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俄軍導彈襲擊烏重要工業城市致4人死亡
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2025-04-03 16:45:16
中評社北京4月3日電／據新華社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州軍事行政長官利薩克2日晚在社交媒體發文說，該州克里沃伊羅格市當天傍晚遭到俄羅斯軍隊導彈襲擊，至少4人死亡，另有14人受傷。
利薩克說，克里沃伊羅格一處工業設施被導彈擊中並起火，大火隨後被撲滅。此外，導彈爆炸衝擊波導致該市一座體育館、一棟辦公大樓和部分公寓樓受損。
克里沃伊羅格市是烏克蘭重要工業城市，此前多次遭俄軍大規模空襲。
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