毒風蔓延校園　小息匿廁吸食

（左）穿校服的中學男女生坐在後樓梯，女生拿火機及叼住香煙，身旁放了一支韓國燒酒。（中）穿黃色運動外套的小男生疑在廁格吸食電子煙。（右）有關太空油毒害的系列報導。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月3日電／據大公網報導，大公報記者從多位中學教師處瞭解到，發現太空油在校園內蔓延，形勢嚴峻。據一名資深中學教師透露，現時有不少學生不幸沾染吸食“太空油”的不良習性。“有些學生甚至膽大到在課間小息時，偷偷摸摸地前往廁所吸食。”他指訓導老師的工作壓力因而增大，幾乎每個月都要處理學生吸食“太空油”的違紀事件，還需花費大量時間和精力，輔導有關學生，為幫助學生深刻認識到毒品的巨大危害，引導他們及時迷途知返。



另一名中學老師談及此事時，滿臉憂慮。他表示，“太空油”在校園的吸食狀況愈發猖獗，在朋輩影響和不良氛圍的渲染下，吸食太空油的學生數量還在持續增加。



教師斥毒販用社交平台誘惑



他透露早前一名剛升讀中一的女生在校外被發現吸食“太空油”，最終只能被迫停學，入住女童院。他指出，有關事件不僅摧毀學生的學業前程，對其身心健康造成的傷害更是難以估計。此外，他還提到，毒販十分狡猾，利用年輕人日常頻繁使用的即時通訊軟件，大肆推送“太空油”有關產品的信息，並將其包裝成一種所謂的時尚潮流，致使眾多青少年在不知不覺中誤墮毒網。