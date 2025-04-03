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尹錫悅不出席憲法法院彈劾案宣判
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2025-04-03 13:39:19
中評社香港4月3日電／韓國總統尹錫悅代理人團3日表示，尹錫悅決定不出席4日憲法法院的彈劾案宣判。
新華社報導，尹錫悅代理人團3日表示，綜合考慮維持秩序和總統警衛問題，“總統決定不出席明天的彈劾案宣判”。代理人團將出席宣判。
韓國憲法法院定於當地時間4日上午11時對彈劾案作出宣判。如果彈劾案獲得通過，尹錫悅將被罷免總統職務；如彈劾案被否決，尹錫悅將立即恢復總統職務。
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