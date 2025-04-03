的士義載考生　傳遞滿滿正能量

香港的士小巴商總會發起“五星星的士義載”計劃，向應屆DSE考生提供免費的士接送服務。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月3日電／據大公網報導，為應援DSE考生，香港的士小巴商總會（HKTPA）發起“五星星的士義載”計劃，向應屆DSE考生提供免費的士接送服務。HKTPA共出動超過100輛義載的士，其中最遠程的跨區是由元朗到小西灣、東湧到柴灣。HKTPA秘書長林康頌表示，希望借此機會傳遞正能量，讓考生感受到社會對他們的支持，同時展現出企業與業界攜手服務社會的精神。



考生：他們是“城市英雄”



“五星星的士義載”計劃旨在為應屆DSE考生免費提供點對點接送服務，減輕學生壓力，助考生順利抵達考場。林康頌表示，是次活動是HKTPA首次試辦，反應熱烈，最終派出了150多輛車一對一接送。但由於報名人數超額三倍，因此特別優先處理居住在偏遠地區或有特別需要的考生。跨區考生龔同學表示，如無義載服務，則需要在凌晨五點起床準備趕赴試場，他稱讚參與義載的司機是“城市英雄”。



家住長洲的陳同學和鐘同學是此次義載計劃的接送對象之一，他們需前往華富邨考場參加考試。陳同學透露，義載服務節省了超過半小時的路程耗時，增加了他的睡眠時間，從而令他可以更好的準備考試。鐘同學亦感謝這次的義載服務，讓他可以晚起床，養足精神。



至於成功登記惟未獲安排的學生，林康頌表示，在文憑試期間乘搭的士後上載收據及准考證，團隊亦會以電子支付形式向其發放50元資助作為心意。他補充，除了提供接載服務，司機還會在車上為學生加油打氣，車內亦配備加油牌以鼓舞學生士氣，同時司機還會提醒考生帶准考證。



林康頌表示，是次活動標誌著業界在社會責任方面邁出了重要一步，也得到不同合作夥伴的大力支持，展現了業界的團結力量。他希望透過活動讓的士業界知道對社會的關懷，增加正能量，同時改善業界形象。林康頌透露，未來將會繼續開展類似公益活動，如接送長者或有需要的人。