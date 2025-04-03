美國對進口汽車加征25%關稅正式生效

中評社北京4月3日電／據新華社報導，美國總統特朗普此前宣布的對進口汽車加征25%關稅的措施3日正式生效。



特朗普2日下午在白宮就“對等關稅”發表講話時確認，25%的汽車關稅定於午夜生效。白宮表示，已面臨鋼鋁關稅、汽車關稅的產品將不適用“對等關稅”。



特朗普3月26日在白宮簽署公告，宣布對進口汽車加征25%關稅。根據白宮發布的文件，25%的關稅將適用於進口乘用車（轎車、運動型多功能汽車等）和輕型卡車，以及關鍵汽車零部件（發動機、變速箱等），並將在必要時擴展至其他零部件。



美國此前徵收的汽車關稅整體上處於2.5%的水平，對輕型卡車徵收的關稅為25%，對符合美墨加協定原產地規則的汽車產品免稅。根據白宮文件中的表述，最新25%的汽車關稅是在已有關稅基礎上加征的。



文件還顯示，在美墨加協定框架下，汽車進口商將有機會認證其美國產部分，相應機制將確保25%的關稅僅適用於非美國產部分。



美國彼得森國際經濟研究所高級研究員、前財政部官員加裡·赫夫鮑爾此前告訴新華社記者，汽車關稅對汽車行業是“重大打擊”。他表示，汽車成本增加將導致需求降低，尤其是在消費者財務狀況較弱的情況下，預計美國汽車和零部件企業將出現“大規模裁員”。



《華盛頓郵報》援引分析師觀點報導，新的汽車關稅大多將以價格上漲的形式轉嫁給消費者，汽車價格將上漲數千美元。報導指出，去年在美國銷售的汽車中大約一半是進口的，即便是美國製造的車輛，通常也包含大量外國零部件。