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以軍轟炸加沙地帶一診所致至少19人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-04-03 16:44:43


　　中評社北京4月3日電／據新華社報導，據巴勒斯坦通訊社2日報導，以色列軍隊當天轟炸巴勒斯坦加沙地帶一處聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處診所，造成包括婦女和兒童在內至少19人死亡、數十人受傷。

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