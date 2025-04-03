恒指好淡爭持　美關稅政策成焦點

中評社北京4月3日電／據大公網報導，港股昨日好淡爭持，初段淡友發難，曾戳穿恒指23000點心理大關，低見22980，跌225點，其後好友出“勤王之師”，馬上將恒指托回關口之上，最高見23393點，升186點，高低波動413點。收市報23202點，跌4點（0.02%）。全日總成交縮減，只得2165億元，原因是市場觀望氣氛濃厚，對特朗普即將出台的大加關稅細節仍然充滿戒心。



零跑交付跑贏 股價飈13%



20只熱門股中，上升者10只，下跌9只，無升降一只，屬個別發展升降互見之局。升幅最大的是零跑汽車（09863），收57元，大漲13%。原因是3月份汽車交付量，零跑屬“新勢力”中領跑者，該月交付量為37095輛，按年增155%，月增亦有47%。受此消息刺激，該股捧場客大增，成交3320萬股，值18.42億元。



至於受汽車意外導致三人死亡的小米（01810）則繼續下跌，收44.55元，挫4.2%。意外原因仍在調查中，據悉調查其中一個焦點是汽車所裝的電池，使得電池生產商十分緊張。



另一家汽車公司吉利（00175）也有4.7%的升幅，成為熱門股第二大上升股。吉利之升，同樣與3月新車銷售有關。據透露，吉利3月新車售出23.2萬輛，年增54%，首季增48%。



下跌股方面，藥明合聯（02268）挫6.8%，為熱門股的跌幅最大者。昨看該股有一宗極大手的交易上牌，涉資21.78億元，但作價僅42.88元，較前日收市價46元低6.78%，於是就拖低了藥明合聯的價位。



昨日有個特點，就是一向沉寂的電力板塊突然上升。據消息透露，有關當局將推動將香港和澳門納入南方區域電力市場，以更大範圍發揮市場優化資源配置作用。這一舉措料對香港上市的電力股有利。華潤電力（00836）升2.3%，開始熱身。



4月股市過了兩個交易天，走勢大致平穩，而大家高度關注特朗普宣布的加關稅政策對經濟到底會產生怎樣的影響。今日開市前，應已知道結果。雖然這是一項負面因素，但由於已有一段日子讓市場作出反應，故到真正宣布時，若無令人“大吃一驚”之處，料股市的反應不會劇烈，說不定還可能有“壞消息證實買貨”的效應。是耶，非耶，今日就見真章。