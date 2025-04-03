特朗普今征對等關稅　損人害己

中評社北京4月3日電／據大公網報導，綜合報導：美國總統特朗普將於美國東部時間2日下午4時（本港時間3日凌晨4時）在白宮宣布對等關稅措施，這將是美國本屆政府影響範圍最廣、衝擊力度最大的關稅政策。特朗普及其高級顧問在最後關頭仍在討論各種選項，包括將貿易夥伴分為兩個級別，或針對各國量身定制稅率。消息人士稱，特朗普還可能對幾乎所有貿易夥伴徵收20%的關稅。加拿大、法國等多方表示將採取反制措施。民主黨議員批評說，特朗普實際上是在對美國民眾徵稅。



萊維特1日在白宮新聞發布會上稱，特朗普將於2日正式宣布對等關稅措施，相關措施將立即生效，並且不包含任何豁免條款。她並未透露對等關稅的細節，只說特朗普正在和高級顧問完善該計劃，以確保它“完美”。特朗普則將宣布對等關稅的日子稱為“解放日”。萊維特稱，從這一天開始，美國“被敲竹槓的日子”結束了。



消息人士稱，特朗普團隊1日仍在開會討論有關對等關稅的各種選項，其中之一是將各國對美國商品的關稅分為兩個級別，分別徵收10%或20%的關稅；另一個方案是針對各國量身定制稅率。美媒日前披露，特朗普的助手正在起草對幾乎所有國家徵收約20%關稅的方案。除對等關稅外，特朗普對非美國製造汽車徵收的25%新關稅將於3日生效，涵蓋整車和汽車零部件；對從委內瑞拉購買原油的國家徵收25%“二級關稅”的措施2日生效。



歐盟本月公布應對方案



特朗普的對等關稅計劃令多國感到緊張和不滿。加拿大總理卡尼和墨西哥總統辛鮑姆1日通電話，討論如何應對新關稅。卡尼警告說，若特朗普對加拿大商品加征關稅，加方將採取更多反制措施。英國首相斯塔默強調，貿易戰不符合任何人的利益，並表示英方將以務實的方式應對新關稅。



法國工業部長費拉奇表示，歐洲將作出回應。法國預計，特朗普將對法國和歐洲商品徵收20%至25%的關稅。法國政府發言人普裡馬斯2日說，這顯然會造成嚴重的經濟混亂，“不僅在歐洲，美國也會如此”。普裡馬斯表示，歐盟將在進行仔細研究後，於4月底之前對新關稅作出強有力的回應。意大利總理梅洛尼2日說，美國新關稅將重創意大利製造商，不排除採取適當措施保護意大利產業的可能性。她補充說，應盡力避免與美國爆發貿易戰。