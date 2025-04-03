民青局：馬會須增加捐款支援戒賭

中評社北京4月3日電／據大公網報導，民政及青年事務局表示，會繼續採取多管齊下的策略以應對賭博相關問題，包括立法規管賭博活動、執法打擊非法賭博、教育公眾並宣揚沉迷賭博的禍害，以及為有需要人士提供輔導和支援服務。局方又稱，近年增加賽馬投注、足球博彩及獎券活動後，對年輕人的影響無甚變化，18至21歲的投注者比例，在過去五年一直維持在2%以下。



政府表示，若決定實施擬議籃球博彩規管制度，將與馬會、警務處、平和基金咨詢委員會及其他持份者緊密合作，確保有效落實規管制度。另外，政府亦會要求馬會再向平和基金增加捐款，以進一步加強公眾教育項目，以及輔導和支援服務。政府亦會要求馬會加強其有節制博彩政策下各項措施，尤須著重青年教育工作。



警瓦解六本地賭博集團



民青局在咨詢文件表示，在執法打擊非法賭博活動方面，香港警務處主動展開網上巡邏和情報收集行動，打擊非法收受賭注的犯罪集團，執法行動除了針對集團首腦和平台營運者，亦會針對較低層級的參與者。在2024年至2025年2月期間，警務處透過情報主動行動，成功瓦解六個本地主要賭博集團，行動中逮捕了107人，並檢獲與非法體育項目睹博和網上賭場遊戲相關的約20億港元等值的投注紀錄。警務處亦與國際刑警組織和其他國際執法機關合作，共享情報並採取聯合行動。