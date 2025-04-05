中評現場：探訪故宮　兩岸青春共譜文化新章

兩岸學子同游故宮。（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京4月5日電（實習記者 梁夏欣）4月3日，由台北故宮博物院前院長馮明珠帶領的28位台灣青少年與北京八中少年班師生開啟“兩岸青少年中華文化交流活動”第二日行程。兩岸青年共同踏入故宮博物院，在這座華夏文明的有形史册中，續寫跨越海峽的文化對話。



禦園探秘：指尖觸動文化記憶



甫入午門，台灣學子即被朱牆金瓦的巍峨氣勢所震撼，紛紛舉起手機定格瞬間。隨著講解員深入解說，還有學子取出iPad記錄重點，鏡頭與筆記交織成了求知的雙重軌跡。



昨日破冰後的熱絡，在禦花園的叠石間流淌成歡聲笑語。台灣學生向北京同學描述：“你看過《鬥破蒼穹》真人版嗎？我覺得和電視劇裡的有點像......”北京的同學也大方分享自己的過往經歷：“我以前來這裡的時候台階上還沒有固定的金屬護欄，那時候的台階看起來更漂亮......”，古今影像在青春視野中交錯重叠。



成語飛花：文化密碼的雙向解讀



本次交流的一項主題是“跟著成語游故宮”，校方特設“飛花令”遊戲環節。兩岸學生穿梭欞星門間，根據身旁景色隨機接力，從“龍飛鳳舞”的匾額到“龍章鳳采”的彩畫，古老建築瞬間化作活字典。



匾額譯碼：凝固詩行中的家國想象



遊覽尾聲，故宮學研究院李文君研究員帶來匾額楹聯主題的相關講座。從楹聯中的祝福到匾額蘊含的智慧，兩岸學子在古人的筆墨間，讀懂華夏文明的精神基因。



“這些台灣學子中的許多人都是第一次來到北京故宮，他們覺得非常新奇，都拿出手機出來記錄。”馮明珠院長表示。作為兩岸共同的文化符號，這次故宮之旅對於台灣青少年來說是從書本到現實的跨越。“這次遊覽不僅讓我們對兩岸的文化記憶合攏在一起變得更加完整，也加強了我們與大陸學子的交流。”一位台灣青少年在遊覽結束後感嘆道。