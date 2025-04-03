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歐盟稱準備好與美國談判關稅 倘失敗將反制
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2025-04-03 15:58:56
中評社香港4月3日電／美方宣布對所有貿易夥伴徵收對等關稅，歐盟產品關稅是20%。歐盟委員會主席馮德萊恩表示遺憾，重申歐盟一直準備與美國談判，消除跨大西洋貿易壁壘，同時也準備回應。
香港電台報導，馮德萊恩說歐盟正敲定對美國鋼鋁關稅的反制措施的最後細節。如果談判失敗，會進一步反制，保護歐盟的利益和商業。
馮德萊恩又批評，美國總統特朗普的關稅措施“亂中無序”，對世界經濟造成重大打擊，經濟不確定性不斷加劇，並引發進一步的保護主義抬頭。
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