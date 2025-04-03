日媒：特朗普強硬重置二戰後自由貿易體系

中評社香港4月3日電／日經新聞華盛頓支局局長河浪武史撰文指出，美國特朗普政府毫不猶豫地強制重置了始於1945年布雷頓森林體系的戰後自由貿易體系。美國的平均關稅率從3.3%上升至超過20%的水準，全球最為開放的巨大市場正在淪為已開發國家中最為封閉的孤立市場。文章內容如下：



特朗普在第一任期（2017年至2021年）內主要對價值3700億美元的中國產品加徵了關稅，但這次的對象是所有進口產品（價值3.3萬億美元）。更為嚴重的是，這並非是對貿易夥伴進行威脅的“虛張聲勢的關稅”，而是以產業復興為旗號的“動真格的關稅”。



歐盟（EU）等已暗示將採取報復措施，“美國解放日”（特朗普）可能會成為自由貿易解體之日。



日本需要的對策有4項。首先必須準備好用來與特朗普政府交易的籌碼。



雖然存在農產品關稅等有待探討的課題，但有效的籌碼可能是貨幣。日美在糾正日元貶值、美元升值方面步調一致。實際上，日本貨幣部門“已準備好與美國政府就日元和美元展開談判”（日本財務省高級官員）。



日本企業需要加緊通過IT和金融來實現貿易的服務化，而不是依靠商品貿易。特朗普政府的弱點在於對商品貿易的執著。美國之所以能夠發動關稅戰，原因之一也在於GAFA（谷歌、蘋果、Facebook、亞馬遜）等大型科技企業並不依賴商品貿易。



另外，日本還必須進行可提升國際競爭力的企業重組。要避開關稅戰，唯一的辦法是備齊無可替代的強大產品和服務。



還需要深化亞洲貿易。亞洲市場到2030年將達到佔世界經濟總量4成的規模。新興國家陷入每人平均國內生產總值（GDP）無法增長的“中等收入陷阱”，越來越多的國家像印度尼西亞一樣限制原材料等出口。



要避免源自美國的保護主義波及新興國家，日本必須繼續充當亞洲自由貿易體系的旗手。



二戰之後80年來，美國率先降低關稅，開放本國市場，對民主主義陣營的經濟發展起到了促進作用。2001年中國加入世界貿易組織（WTO）以後，這一機制陷入空轉。美國製造業失去了25%的就業機會，產生了二戰後最嚴重的經濟差距，導致美國轉向“反全球化主義”。



特朗普政府通過關稅壁壘來培育本國產業的宏大實驗不會成功。不僅是商品，全球供應鏈在技術和專業經驗方面也相互緊密依存。



比如，沒有日本的製造設備，美國半導體產業就無法成立。提高關稅將導致通貨膨脹再次加劇，這也將成為特朗普政府的致命傷。



美國是否會走向自我毀滅？如果貿易戰不停息，全球經濟可能會遭受市場暴跌和同步衰退的衝擊，我們所有人都可能成為失敗者。