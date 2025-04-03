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柯文哲出院 坐輪椅神情呆滯未回答媒體詢問
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2025-04-03 16:12:50
中評社台北4月3日電／民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押，近期又因出現血尿、疼痛伴隨嘔吐等症狀，昨日上午在“衛福部”台北醫院進行手術，結果手術成功取出結石。
據TVBS報導，今日台北醫院表示，目前柯文哲狀況良好，已無疼痛，已同意柯文哲下午辦理出院，提醒柯文哲出院後應依醫囑持續服用三天抗生素藥物，需要時服用備用的止痛藥及改善頻尿的藥物。
柯文哲留院觀察1晚，今天下午他坐著輪椅出院，現場媒體詢問恢復狀況，但柯文哲呆滯未回答，旋即被攙扶上車，預計稍後回到台北看守所。
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