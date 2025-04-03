新華社社評：堅決懲戒賴清德“台獨”分裂圖謀

中評社香港4月3日電／新華社今天發表社評，題為“堅決懲戒賴清德‘台獨’分裂圖謀”，全文如下。



4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸海空火等兵力位台島周邊開展聯合演訓；4月2日，東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織“海峽雷霆-2025A”演練。這是對賴清德當局和“台獨”分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動，展現了挫敗“台獨”分裂圖謀、守護台海和平的堅強決心、堅定意志和強大能力。



賴清德上台近一年來，頑固堅持“台獨”分裂立場，公然鼓吹“互不隸屬”的“新兩國論”，處心積慮“以武謀獨”“倚外謀獨”，猖狂挑釁一個中國原則。近期，賴清德更違逆民意拋出所謂“17項策略”的“綠恐謀獨行動方案”，將大陸界定為“境外敵對勢力”，煽動“反中抗中”，阻撓限縮兩岸交流合作，在島內恐嚇打壓反對“台獨”分裂、要求改善兩岸關係的各界人士，推進更冒進、更暴衝的謀“獨”工程，將台灣推向更危險的境地。賴清德所作所為，充分坐實其是不折不扣的“麻煩製造者”“危險製造者”“戰爭製造者”。對於賴清德當局和“台獨”分裂勢力加劇台海緊張動蕩、嚴重損害兩岸同胞利益福祉的惡劣挑釁行徑，我們決不容忍姑息，必須予以堅決反制。



利劍高懸，懲戒有力。“台獨”分裂勢力每挑釁一次，我們的懲戒反制就推進一步。解放軍東部戰區此次聯合演訓，組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，展示出聯合作戰、精打要害、奪取制權等強大能力。“海峽雷霆-2025A”演練重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力，包括位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，取得預期效果。演訓演練展現瞭解放軍遏制“台獨”分裂勢力的豐富選項和手段，彰顯了我們按照一個中國原則依法對台島進行管控的決心之堅定和能力之強大。“台獨”分裂勢力鬧得越凶，我們對其進行懲戒的手段就越嚴厲，圍困“台獨”分裂勢力的籠子就扎得越緊。