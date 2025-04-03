江澤民故居面向社會公眾開放

中評社香港4月3日電／4月3日，江澤民故居組織參觀活動，江澤民親屬和生前身邊工作人員代表，江蘇省幹部群眾代表等參加。據悉，江澤民故居於近日面向社會公眾開放。



新華社報導，故居位於江蘇省揚州市廣陵區東關街道東圈門16號，分為東、西兩路院落。西路院落是江澤民童年和青少年時期（1929－1940年）與家人一起租住生活的場所，東路院落為故居基本陳列場所，展陳以江澤民的生平為重點，分為“偉大光輝的一生”“愛國知識分子家庭”“揚州永遠是故鄉”三部分。故居對外開放採取分時段預約方式，每周二至周日開放。