新華時評：關稅戰　一場飲鴆止渴的遊戲

中評社香港4月3日電／新華社今天發表時評，題為“關稅戰，一場飲鴆止渴的遊戲”。全文如下。



4月2日，美國總統特朗普在白宮簽署行政令，宣布對全球貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”。這場打著“美國優先”旗號、違背經濟規律的豪賭，無疑是對全球經濟格局的誤判與對世界貿易規則的挑戰。它不僅難以達成其宣稱的“貿易平衡”和“製造業回流”目標，反而會加劇美國自身的孤立處境，產生強烈的反噬效應，將美國乃至全球經濟推向衰退的險境。正如美國大西洋理事會高級顧問哈倫·阿爾曼所言，關稅政策將對美國和世界經濟造成多重損害，從推高物價到引發報復，再到供應鏈中斷、經濟放緩與就業下滑，由此造成的長期後果遠超短期收益。



美國關稅政策的核心依據，是將貿易逆差視為美國經濟的“出血點”，當成“外國占美國便宜”的證據。這一觀點，完全忽視了國際收支的整體狀況。事實上，美國資本賬戶的表現恰恰相反。憑借金融服務、知識產權收入以及海外投資等，美國在全球經濟循環中占據顯著優勢。哈佛大學肯尼迪政府學院教授裡卡多·豪斯曼說，僅2023年，美國服務貿易順差就高達2780億美元；2024年，美國企業海外利潤高達6320億美元，若按標普500指數平均市盈率估算，這些利潤對應的海外資產價值更是高達16.4萬億美元。



把貿易逆差當做“國家經濟負擔”，堅信“關稅能夠扭轉局面”，這種片面敘事不僅低估了全球經濟的複雜性，也未能正視美國經濟已從製造業主導轉向服務業等優勢領域的現實。試圖借助“關稅大棒”找回製造業“昔日輝煌”，這種被經濟學家認為“存在根本邏輯錯誤”的政策思路既無法達成預期目標，還可能對美國經濟的優勢根基造成長期的損害。



關稅本質上是對進口商品徵稅，最終成本往往會被轉嫁到美國消費者身上。2018年，美國鋼鋁關稅的實施直接推高了汽車、建築等行業的生產成本，導致消費者支付更高價格。如今“對等關稅”全面實施，進口商品價格上漲將進一步推高通脹，中低收入家庭首當其衝。阿爾曼警告說，這會加劇社會不平等，削弱消費能力，拖累經濟增長。耶魯大學預算實驗室預測，實施“對等關稅”可能導致物價水平短期內上漲約1.3%，2025年經濟增長率下降0.5個百分點。實際上，自特朗普今年2月首次發出關稅威脅以來，美國股市已損失了超過3萬億美元。