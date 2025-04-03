被美課高關稅　民眾黨酸：政府一再當局外人

中評社台北4月3日電／美國總統特朗普在今（3）日凌晨宣布對等關稅措施，其中針對台灣加徵32%關稅。“行政院”則強烈譴責3項不合理之處，並表達高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。對此，民眾黨表示，一個月前，台積電擴大赴美投資，台灣政府反應被動完全沒有角色，一個月後，台灣再度被要求加徵高額關稅，酸過去這段時間真的“都在睡？”更顯見“賴政府”錯估情勢，一再被當成局外人。



TVBS報導，為因應特朗普關稅風暴，卓榮泰今早10點15分急赴“政院”，召集各“部會”首長開會討論因應策略。“行政院”也發新聞稿強烈譴責3項不合理之處，卓榮泰因此指示經貿談判辦公室，立即盤點此高額關稅不合理，及對台灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求持續與美方溝通，確保“國家”與產業利益。



針對“行政院”對美加徵關稅提出三大不合理並要向美國嚴正交涉，民眾黨發言人吳怡萱回應，昨晚卓榮泰信誓旦旦發臉書要“國人”“安心入睡”，沒想到一覺醒來卻風雲變色，“行政院”今早才想到要緊急開會因應，顯見“賴政府”又錯估情勢，一再被當成局外人。



吳怡萱提到，一個月前，台積電擴大赴美投資，台灣政府反應被動完全沒有角色，讓企業獨自面對國際世界的變局，對於讓“護國神山”能不能根留台灣只剩“口頭呼籲”，甚至美化成是“台美關係重要時刻”。沒想到一個月後，台灣再度被要求加徵高額關稅，顯見“賴政府”完全誤判情勢，溝通談判沒發揮功效，直到今天才如夢初醒表達遺憾，代表過去這段時間真的“都在睡？”



吳怡萱說，民眾黨重申，“賴政府”應該拿出實際解決辦法，儘速盤點“國內”即將面對衝擊的產業，並且要思考若持續被美國“已讀不回”該如何因應，請“賴政府”據理力爭，切勿照單全收，站穩腳步度過難關。