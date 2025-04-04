4月3日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月4日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆4月3日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



郭嘉昆：應中國政府邀請，泰王國瑪哈扎克里·詩琳通公主殿下將於4月7日至13日訪問中國。



總台央視記者：美國東部時間4月2日，美方發布行政令，宣布對主要貿易夥伴加征“對等關稅”，對中國（包括香港、澳門）加征34%關稅。中方對此有何評論？



郭嘉昆：美方打著“對等”的幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加征關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。中方對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益。



中方多次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式同包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧。



總台中國之聲記者：我們注意到，今天中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室發布《“2025年哈爾濱第九屆亞冬會”賽事信息系統及黑龍江省內關鍵信息基礎設施遭境外網絡攻擊情況監測分析報告》，披露了在第九屆亞冬會期間來自美國等對賽事信息系統和黑龍江省關鍵信息基礎設施開展的網絡攻擊，並且高度懷疑這些攻擊背後有美國政府支持。中方對此有何評論？



郭嘉昆：我們注意到這份報告，對報告曝光的惡意網絡活動表示嚴重關切。報告再次表明，在全球範圍內，中國是網絡攻擊的主要受害國之一。此次亞冬會期間，美國及其個別盟友是對中國發起網絡攻擊的主要來源。

