特朗普已對華加稅54% 各界憂損人不利己

特朗普宣佈對全世界加徵“對等關稅”引發全球反彈 白宮視頻 中評社華盛頓4月3日電（記者 余東暉）特朗普2日在宣布對全世界貿易夥伴徵收“對等關稅”時，拿中國作為“第一號對象”說事，宣布要對中國商品再加征34%的關稅。加上此前特朗普第二任政府已經對中國商品加征20%的關稅，特朗普第二任上台以來，累計對華商品額外加征的關稅將達54%。來自中國的郵寄包裹免稅待遇也將被取消。



代表美國對華貿易投資公司的美中貿易全國委員會（USCBC）3日就特朗普的“對等關稅”對所有從中國進口商品額外徵收34%的關稅表達擔憂。USCBC主席譚森（Sean Stein）指出：“這些對中國徵收的全面關稅以及中國的任何報復都將嚴重損害美國企業、消費者和農民，以及美國在全球的競爭力。”



譚森表示，過去兩屆美國政府對中國徵收的關稅並沒有改變中國的經濟做法，因此尚不清楚額外的關稅將如何實現這一目標。歷史已經證明，關稅會增加成本，削弱美國在全球市場的競爭力。他敦促兩國政府開始談判，解決結構性貿易壁壘，幫助美國經濟增長，並支持美國的競爭力。



大西洋理事會地緣經濟中心高級主任李普斯基（Josh Lipsky）指出，特朗普的宣布等於告訴全世界：“我們幫助創建的全球貿易體系不再適用於我們。”從下周開始生效的新關稅將把美國的總體關稅稅率提高到20%以上，這是一個世紀以來的最高水平，甚至超過了20世紀30年代的《斯穆特-霍利關稅法》。