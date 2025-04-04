特朗普關稅大刀砍下　道瓊狂瀉超1600點

中評社香港4月4日電／美國總統特朗普對等關稅導致全球股市出現恐慌殺盤，道瓊週四（3日）狂瀉超1600點後，特朗普政府敦促美國民眾保持耐心，而特朗普卻對美國經濟的未來表示樂觀。



特朗普週四將此事（關稅措施） 比喻為一場大型外科手術，表示雖然這場手術意義重大且可能令人不安，但最終是為了改善病患（市場）的健康。



特朗普推文寫道：“手術結束了。病人存活了下來，正在康復。預測是患者將比以前更加強壯、更大、更好、更有彈性。”



當特朗普離開白宮，前往海湖莊園參加沙特阿拉伯高爾夫盛會時，他又重復這個病人比喻。



特朗普強調：“我認為一切進展順利。”“這是一次手術，就像病人接受手術一樣，這是一件大事。我說事情就是這樣的。我們有六七兆美元流入我們國家，我們從未見過這樣的事情。市場將會繁榮，股票將會繁榮，國家終將會繁榮。”



截至收盤，道瓊指數狂瀉超1600 點，費半指數下殺近10%，標準普爾 500指數下跌4.4%，那斯達克指數下跌5.5%，均創下新冠疫情爆發以來的最大單日跌幅。



特朗普的自信源自於，他相信這些資本將帶動股市飆升以及國家整體經濟的繁榮。



特朗普也談到國際貿易關係，表示其他國家渴望與美國進行談判。



他聲稱，多年來，這些國家一直在利用美國，但現在這種局勢正在轉變。特朗普表示，美國不再是貿易協定的輸家，他預計美國的經濟前景將“令人難以置信”。



特朗普進一步強調了預期投資的規模，並重申了近七兆美元的數字。他鼓勵大眾和市場觀察家關注這些投資將如何改變美國經濟，並預測美國正處於經濟繁榮的邊緣。



儘管新關稅導致全球股災，但特朗普仍然相信，他的政策將帶來大幅經濟成長和在全球貿易中更強的地位。他預計，在大量投資湧入和貿易協定改善的推動下，美國經濟未來將強勁成長。



批評者毫不猶豫地批評了特朗普將當前蓬勃發展的美國經濟比作手術台上的病人這一奇怪比喻。

