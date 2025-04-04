中國輕工業聯合會反對美終止小額包裹免稅政策

中評社北京4月4日電／中國輕工業聯合會發佈聲明稱，美國政府宣佈將於5月2日終止對來自中國大陸和香港800美元以下小額包裹的免稅政策。美國這一行為，粗暴破壞了中美正常貿易秩序，嚴重影響了全球產業合作，極大損害了包括美國人民在內的消費者權益。中國輕工業聯合會以及廣大輕工企業對此表示嚴重關切和堅決反對。



聲明稱，美國針對小額包裹的免稅政策始於20世紀30年代，這一制度方便了美國遊客從國外帶紀念品回國，並減少額外支出。近年來，隨著信息技術和物流業的發展，越來越多的美國民眾通過網絡平台選購物美價廉的海外商品，享受了貿易全球化發展的紅利。此次美方取消小額包裹免稅政策，不僅破壞全球輕工消費品產業鏈供應鏈的穩定性，而且對美國普通民眾造成較大直接損失，是明顯害人害己的行為，最終損害包括美國在內的各方利益。



中國輕工業市場化進程早，國際化程度高，始終是自由貿易的堅定捍衞者。我們呼籲國際社會共同抵制貿易霸凌，堅決維護平等互利國際貿易體系。我們強烈要求美國政府尊重市場規律，正視民眾需求，停止錯誤做法。中國輕工行業有信心直面風雨挑戰，以更高質量的產品、更加創新的商業模式，繼續服務包括美國人民在內的全球人民美好生活需要。