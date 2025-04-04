紡織工業聯合會反對美國取消小額包裹免稅待遇

中評社北京4月4日電／中國紡織工業聯合會發佈聲明稱，特朗普政府簽署行政令，將取消從中國內地和中國香港進口的小額包裹免稅待遇。此舉嚴重違背國際貿易規則，不僅破壞了中美紡織行業正常貿易秩序，對中國紡織服裝企業，尤其是中小微企業、跨境電商經營者及配套產業鏈造成不利影響，也將直接損害美國眾多普通消費者利益，損害國際市場公平與效率。



聲明表示，中國紡織產業界對美國通過其國內行政措施破壞國際供應鏈秩序、提高貿易成本等霸權行為予以強烈譴責和堅決反對。小額包裹關稅豁免政策是國際通行的便利化措施。美方無視實際，違反了世界貿易組織非歧視原則和公平貿易精神，損害了全球紡織產業鏈韌性，最終將損害包括美國企業和消費者在內的各方利益。



聲明稱，中國作為全球紡織服裝產業的重要貢獻者和參與者，長期以優質產品和服務滿足全球市場需求，為美國消費者提供多元的消費選擇，跨境電商及小額包裹更是惠及數百萬美國中小商戶和普通家庭。美方這種損人不利己的行為不可理喻。中國紡織工業聯合會呼籲國際組織、各國行業組織及相關利益方共同抵制貿易保護主義，維護多邊貿易體系。我們堅信，全球化潮流不可逆轉，衹有堅持公平競爭、互利共贏，才能實現全球紡織產業的可持續發展。