屢證無效卻如此癡迷　起底美國關稅戰深層動因

中評社北京4月4日電／美國總統特朗普當地時間2日簽署關於所謂“對等關稅”的行政令，宣佈美國對貿易伙伴加徵10%的“最低基準關稅”，並對某些貿易伙伴徵收更高關稅。針對所有貿易伙伴加徵的10%關稅將於5日生效。



新華社報導，美國此前已宣佈對所有進口汽車、進口鋼鋁加徵25%關稅，威脅對歐盟酒類產品徵收200%關稅。自特朗普政府上台後，美國頻頻高舉關稅“大棒”，對幾乎所有主要貿易伙伴發動“無差別攻擊”，在全世界和美國國內都引發強烈不滿，也遭到許多國家反制。



回溯歷史，美國政府在遭遇困境時屢屢訴諸保護主義，企圖借此提振本國經濟、維護自身霸權，但幾乎每次都以損人害己、代價慘重收場。



“史上最蠢關稅戰”



執政兩個多月來，特朗普政府激進的關稅政策令世界震驚：就職3天後他就聲稱，如果不在美國生產產品，就將面臨“數千億美元甚至數萬億美元”關稅；2月10日，他宣佈對所有美國進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅；2月13日，他簽署備忘錄，要求相關部門確定與每個外國貿易伙伴的“對等關稅”；特朗普還不斷擴大攻擊範圍，宣稱將對進口汽車、芯片、藥品以及木材和林業產品徵收25%左右的關稅，並有意對其他國家針對美國科技公司的數字服務稅徵收報復性關稅。



這些舉動引發國際社會多方批評和反制。加拿大總理卡尼2日表示，針對美國最新的“對等關稅”，加拿大還將採取反制措施；此前加政府在3月中旬已宣佈對總計298億加元（1加元約合0.69美元）的美國商品徵收25%的反制關稅。歐洲央行行長拉加德2日說，美國的政策缺乏“可預測性”，加徵關稅的做法會對全球經濟帶來負面影響；歐盟委員會此前決定對價值260億歐元（1歐元約合1.09美元）的美國商品徵收反制關稅，于4月生效。澳大利亞總理阿爾巴尼斯3日表示，“特朗普政府的關稅政策沒有邏輯依據，違背我們兩國伙伴關係的基礎”“這不是朋友的行為”。

