尹錫悅宣佈戒嚴到彈劾案通過時間線

中評社北京4月4日電／新華社報導，韓國憲法法院當地時間4日上午通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅被罷免總統職務。以下是尹錫悅自2024年12月3日宣佈戒嚴至今的時間線：



——2024年12月3日，尹錫悅在首爾龍山總統府發表緊急談話，發佈緊急戒嚴令，表示此舉是為了剷除“從北勢力”，維護“自由憲政秩序”。



——2024年12月4日，韓國國會凌晨召開會議，通過要求解除戒嚴令的決議案。此後，韓國召開國務會議，通過解除緊急戒嚴令的決議案；同日，韓國共同民主黨等6個在野黨以尹錫悅違反憲法和法律為由，對尹錫悅等人發起彈劾動議案。



——2024年12月6日，為調查戒嚴風波，韓國檢方組建特別調查本部。



——2024年12月7日，韓國國會就尹錫悅彈劾動議案進行表決，因參加投票的議員人數不足，動議案未獲通過。



——2024年12月14日，韓國國會再次就尹錫悅彈劾動議案進行表決，動議案獲通過，尹錫悅總統職權隨即停止。彈劾案隨後提交至韓國憲法法院審理。



——2024年12月16日，韓國憲法法院就尹錫悅彈劾案舉行首次會議，討論並決定審理彈劾案的時間表和證據調查程序。



——2024年12月27日，韓國憲法法院舉行尹錫悅彈劾案首次審前聽證會，啟動案件審理程序。



——2024年12月31日，韓國首爾西部地方法院以涉嫌發動內亂和濫用職權為由，對尹錫悅發佈逮捕令，逮捕令有效期至2025年1月6日。

