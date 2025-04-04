美國公共衞生系統大規模裁員引質疑

中評社北京4月4日電／美國衞生與公共服務部本周啟動大規模裁員計劃，預計裁員總數將達1萬人，涉及其下轄美國疾病控制和預防中心、食品和藥物管理局、國家衞生研究院等多個核心機構，涵蓋公共衞生、藥品審批、疫苗管理等諸多關鍵領域。此舉引發員工“抗議潮”及公眾質疑。



新華社報導，美國輿論稱，這將對美國公共衞生體系的穩定性和權威性、藥品審批機制等造成深遠影響，使民眾健康安全以及美國在全球公共衞生領域的地位面臨極大威脅。



據美國媒體報導，美衞生與公共服務部一些員工從1日早晨起陸續收到解聘郵件通知，裁員決定將於6月30日生效。被裁對象不僅涉及基層員工，也包括高層官員和專家，涵蓋多個部門，涉及新藥評審和煙草安全、食品藥品及醫療器械政策、傳染病防治等諸多領域。負責向公眾提供公共衞生信息的部門也受到重大衝擊。美國公眾可根據《信息自由法》要求美疾控中心及藥管局等機構披露相關衞生信息，現在負責發佈這類信息的團隊均被大幅裁員。



還有一些部門被整體撤銷或重組，包括負責美國老年人和殘疾人獨立生活項目的社區生活管理局、礦山安全和衞生署等。



此次美公共衞生系統大規模裁員是特朗普政府推進聯邦政府削減開支和人員的最新舉措之一。美衞生與公共服務部上周宣佈，通過減少約1萬名全職員工，每年將為納稅人節省18億美元。按照重組計劃，衞生與公共服務部原有的28個部門將被縮減為15個，並整合成立新的“美國人健康管理局”。

