歐洲醞釀多重反制應對美“對等關稅”

中評社北京4月4日電／美國總統特朗普2日簽署行政令，宣佈對所有貿易伙伴徵收所謂“對等關稅”，其中對來自歐盟的產品將徵收20%的關稅。歐盟和歐洲各國對此表示強烈反對，稱必要時將採取反制措施予以回應。歐洲各界指出，美國關稅政策破壞全球貿易秩序、擾亂供應鏈，成為世界經濟不穩定的主要風險源，也為歐洲經濟復甦蒙上陰影。



歐洲批評美“對等關稅”



新華社報導，歐盟委員會主席馮德萊恩3日在聲明中表示，美國“對等關稅”與美方想要達成的目標背道而馳，將對全球經濟造成“沉重一擊”，損害全球消費者利益並引發保護主義進一步抬頭，歐盟方面將採取反制措施。



歐洲議會最大黨團歐洲人民黨主席曼弗雷德·韋伯2日晚在社交媒體X上說：“美國的關稅並非為了捍衞公平貿易，而是出於恐懼而攻擊公平貿易，損害了大西洋兩岸的利益。”



歐洲理事會主席科斯塔說：“這對美國、歐洲乃至全世界來說都是一個巨大的經濟錯誤。”



意大利副總理兼外交與國際合作部長安東尼奧·塔亞尼2日晚在社交媒體上表示，必須避免由美國關稅政策引發的貿易戰，因為這會損害美國和歐洲民眾的利益。他表示，已開始與歐盟及歐洲伙伴合作進行初步評估並提出共同應對措施。



德國經濟與金融諮詢企業麥克羅蒙基有限公司總裁兼創始人馬丁·呂克說，美國關稅政策將使歐洲經濟增長更為疲弱，歐洲金融資產價格也會下降。出口導向型國家會受到更多傷害，從而加劇歐洲經濟不平衡，導致內部緊張局勢。“這恐怕是美國有意為之的。”

