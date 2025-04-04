買美國武器不算“貿易”？台官員揭關稅戰真相

中評社台北4月4日電／特朗普的“對等關稅”終於揭曉，全球震驚！其中台灣被課徵32%關稅，輸美占逾6成的伺服器等高科技免稅產品首當其衝。外界質疑“不是一直買軍武嗎”？現任台駐歐盟兼駐比利時台北代表處代表李淳昨日透露，正常情況下，武器銷售是排除正常貿易統計之外，“我們就算哪一年付錢買F16，那一年美國也沒從逆變順差”。



中時新聞網報導，李淳為專業國際經貿學者，曾任“外交部”政次，負責督導北美、歐洲及“經貿外交”業務；目前為台駐歐盟兼駐比利時台北代表處代表。他昨接受Youtube頻道《范琪斐的美國時間》節目專訪時，先強調自己並非目前主管此事務的官員，且現職駐歐，因此只能就自己瞭解的情勢分析，不能代表實際進度。而當主持人范琪斐問到，很多人在問，買武器部分有沒有辦法算到貿易逆差裡面？因為有軍武專家告訴她，“有可能不算在裡頭！”李淳回應，正常情況，武器銷售的確是排除正常貿易統計之外。



李淳指，“我們就算哪一年付錢買F16，那一年美國也沒從逆變順差”。他解釋，正常來說，買軍武不計入一般貿易統計；但他認為美國（對等關稅）是看整件事情，不純然只看貿易數字加加減減，會通盤來看情況。如果軍購有些新發展，李淳認為，對談判衹有幫助不會扣分。