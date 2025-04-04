藍議員酸賴清德與美國唯一的交涉管道是Ｘ平台

中評社台北4月4日電／美國總統特朗普於台灣時間3日凌晨宣布對台課徵32%關稅，將嚴重衝擊台灣企業出口競爭力。賴清德表示，持續與美方強力交涉維護“國家利益”。國民黨北市議員柳采葳酸，賴清德找不到管道對美交涉，唯一方式居然是到Ｘ平台上發文，當小編、網友向特朗普抗議，原來這就是民進黨的“與美方強力交涉”。



中時新聞網報導，柳采葳表示，“行政院長”卓榮泰2日深夜在臉書要大家“安心入睡”後，府院官員3日全神隱，賴清德對此完全束手無策，等了一整天只在臉書發文表示“我也請院長指示相關部門，持續與美方強力交涉”。可笑的是，民進黨稱這是“台美關係史上最好時刻”，結果賴清德居然找不到管道對美交涉，唯一方式居然是當小編當網友，親自到Ｘ平台上向特朗普抗議，原來這就是民進黨的“與美方強力交涉”。



柳采葳指出，從事件發生到現在超過24小時，就“總統府”和“行政院”的反應來看，“外交”單位事前完全沒有掌握特朗普政府對等關稅細節，直接戳破民進黨多年來稱“台美關係史上最好”的謊言，現實情況是台灣即便送上台積電赴美投資千億美金大禮，美國仍未給台灣特殊或真正對等地位。



柳采葳怒批，國際局勢快速變化，民進黨未事前掌握，事後也提不出好辦法，除了繼續搞大罷免，力圖分散民眾注意力外什麼也不會，民進黨國際部4日啟動海外連署協助計劃，號召全球台灣人全力投入二階連署，“國家”經濟面臨強力衝擊，執政黨仍執意內部政爭，不盡快團結“國人”一致對外，到底還要這個執政黨幹嘛。



她也說，美國對等關稅將於9日生效，可以預期現在已經有大批國家派遣外交及經貿談判專家前往華府，請問民進黨什麼時候才要睡醒，現在飛去美國都不一定可以在對等關稅生效前完成談判，你們怎麼還敢睡。