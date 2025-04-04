亂估美關稅“10%而已”　柯建銘臉書遭灌爆

中評社台北4月4日電／美國總統特朗普宣布對等關稅政策，將對台灣貨品課徵32%的對等關稅，引發震撼。由於民進黨“立院”黨團總召柯建銘1日受訪時曾說，“我預估10%左右而已”，如今不止在野“立委”砲轟，還有不少網友紛紛求臉書貼文底下留言批“預估差這麼多，哪裡來的自信，差22%是民進黨要出？”“說好的關稅10趴呢？”“您的預估...不太準耶”。



中時新聞網報導，柯建銘日前在臉書曝光自己在“立法院”接受媒體聯訪時說，特朗普當然懂得關稅最後多少才是一個平衡點，太高的關稅會引起美國本土的通貨膨脹，所以特朗普會打貨幣戰爭，把美金貶值；他並要大家想一想，“藍白你們‘賣國′能夠造成什麼好處？拿得到，但是吃得下去嗎？大家看4月2號，他絕對不是你們想像的，可能我預估10%左右而已”。



由於柯建銘的預估失誤，3日起到4日14時許都有不少網友到他的臉書貼文底下留言洗版，“說好的關稅10趴呢？只會打嘴炮...為了台灣好，快退休吧，別來亂了”、“10%？？？ 你的預估也差太多了吧？ 你的政治判斷都差這麼多嗎”、“多的22% 民進黨‘立法院′黨團出嗎”、“窒礙難行，快點發起罷免特朗普啊！”“32%呢？！可愛的總召，您覺得下一步該怎麼做呢？”“有考慮罷免特朗普嗎？”