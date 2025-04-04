關稅戰後台積電將出資救英特爾　藍委嗆割喉

中評社台北4月4日電／外電報導，台積電與英特爾傳出達成初步協議，雙方計劃成立合資企業，共同經營英特爾在美國的晶圓製造廠，藍委許宇甄表示，特朗普政府對台灣課徵32%對等關稅還沒結束，現在又傳出台積電合資解救英特爾（Intel），賴清德不要只會送錢給美國，不要只會發臉書，出來告訴“國人”，台灣要怎麼面對被掏空的變局。



中時新聞網報導，許宇甄痛批，賴清德、卓榮泰的“國安”團隊完全狀況外，特朗普對台灣的戰略根本是割喉戰，從卓榮泰的晚安文更印證“賴政府”至今仍無法與特朗普核心成員搭上線，“賴政府”因應此次國際變局的能力根本是0分！跟“喪權辱國”沒有兩樣，4月3日是“國恥日”。



許宇甄質疑，美國大打貿易戰，台灣的應對措施是什麼？“賴政府”至今無法提出具體方案。針對受影響的產業，政府的協助措施有哪些？何時提出？也都沒有一個方向。台灣產業都在問未來該怎麼辦？現在要不要朝野合作，一起立法幫企業？還是要繼續在大罷免上內耗？賴清德、卓榮泰應該出來跟全民講清楚。



許宇甄強調，為了守住“國家利益”，“賴政府”對美不該軟趴趴，除了嚴正交涉，也該拿出具體對策。台積電的發展攸關台灣未來，“賴政府”不該放任美國對台積電予取予求，台積電不該淪為美國收保護費的對象，政府應該站出來保護台積電。為了保護台灣企業，政府應該快動起來，盤點資源，檢視政策工具，端出協助產業方案，協助企業走出貿易戰困境。