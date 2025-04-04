32%關稅　連勝文嗆賴清德搞到“滿盤皆輸”

中評社北京4月4日電／美國總統特朗普宣布對全球至少180個國家與地區課徵對等關稅，還點名台灣奪走美國所有晶片及半導體、對美課64%關稅，即便台積電赴美投資，也要對台灣課徵32%關稅。國民黨副主席連勝文直呼，台積電赴美投資2000億美元、軍購支出增加，卻仍被課徵32%關稅，該被罷免的是“Mr. Lie ”。



特朗普3日公布對等關稅，提到台灣時，特朗普說，台灣奪走美國所有晶片及半導體，儘管台積電赴美投資，但因為台灣對美國課徵68%關稅，因此美國對台灣課徵32%關稅。後續提及各大企業赴美投資時，也點名台積電“來自台灣的世界最大晶片企業，從沒在美國投資，現在變成投資2000億美元，他們說原因是，第一，11月5日的選舉，第二，關稅，他們不想付關稅”。



中時新聞網報導，連勝文3日在臉書上表示，根據美國總統特朗普說法，台積電將赴美投資高達2000億美元，此舉不僅為美國創造就業機會，也將本應留在台灣的巨額投資送往海外。



連勝文也酸說，台灣產品仍遭美國課徵高額關稅，加上軍購支出持續增加，之後還要再花大錢買武器。他也點名賴清德，“台灣搞到滿盤皆輸，真正該被罷免的是Mr. Lie 吧？”



針對特朗普宣布對等關稅政策，賴清德3日在臉書表示，這項以貿易逆差為核算基礎的“對等關稅”政策，並未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係方法。對於這項關稅措施諸多並不合理之處，他也請院長指示相關部門，持續與美方強力交涉，“務必維護我們‘國家′的利益”。