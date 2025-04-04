歐盟或針對美科技巨頭採取反制措施

中評社北京4月4日電／歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德·朗格3日在法國斯特拉斯堡舉行的歐洲議會全會期間召開發佈會表示，如果美歐關稅衝突升級，可能考慮針對美國科技巨頭採取反制措施。



新華社報導，朗格表示，歐盟已討論了反脅迫工具，“這是我們可以採取的最強有力措施之一”。這一“最強大武器”已“擺在桌面上”。



根據2023年年底正式生效的歐盟反脅迫工具，歐盟將對試圖以經濟壓力脅迫成員國改變政策的第三國採取報復措施。該工具提供了更廣泛的反制選項，歐盟不僅可對商品加徵關稅，還可限制第三國公司參與公共採購項目，或對服務貿易和投資設限。



朗格說，雖然針對美國科技巨頭的反制措施不是歐盟第一選擇，但美國一旦升級關稅措施，數字服務領域的美國大型科技企業會成為反制目標。“歐盟在服務貿易領域對美存在約1000億歐元的逆差。美國科技巨頭約有30%的利潤來自歐盟市場。”



美國總統特朗普2日簽署行政令，宣佈對所有貿易伙伴徵收所謂“對等關稅”，其中對來自歐盟的產品將徵收20%的關稅。朗格指責美國的關稅措施“不合理、不合法、不成比例”，認為關稅措施將不可避免推高美國的消費價格水平。



朗格還說，希望本屆美國政府能真心同歐盟接觸，“但我對此沒有信心”。