特朗普挑戰全世界　馬斯克突然沉默了

中評社北京4月4日電／美國股民成了特朗普“美國VS全世界”關稅戰的第一個受害者。



央視新聞報導，4月3日，美國股市“血流成河”，三大股指均刷新近5年來最大單日跌幅紀錄。納斯達克指數跌5.97%，創2020年3月以來最大跌幅；標普500指數跌4.84%，創2020年6月以來最大跌幅；道指跌3.98%，為2020年6月以來最大跌幅。



稅率回到19世紀



當地時間4月2日，特朗普宣布美國進入緊急狀態，和全世界開打關稅戰。上任才兩個多月，他就把美國關稅稅率加到了19世紀的水平。他的幕僚們迅速跟上，在白宮網站發表文章《特朗普總統大膽的貿易行動贏得贊譽》。但在一片“歌功頌德”中，此前最有存在感的，大刀闊斧整頓美國政府的馬斯克，卻保持了沉默。



截至今日，馬斯克的“政府效率部”自己統計的為美國納稅人省下的錢的數目，是1400億美元，當初2萬億目標的7%。美國有大約1.6億納稅人，馬斯克省的錢平均下來每人有869美元。但按美國人自己的估算，特朗普對進口商品加征20%關稅的話，平均每個美國家庭每年日常支出要增加4200美元，美國經濟可能因此萎縮3000億美元。更何況特朗普對幾個主要貿易夥伴的稅率可不止20%。裁員省的錢壓根不夠關稅戰燒的，但“特朗普經濟學”似乎就是這麼無視現實數據。



白宮的“數學鬼才”



宣布對全世界加稅時，特朗普居然說：“美國消費者將買到更便宜的商品，你們的黃金時代要來了。”加稅能讓商品更便宜？在特朗普新聞評論區、白宮記者會聽眾席上，都有人一遍又一遍科普——美國政府收關稅，繳稅的是美國進口商，買商品的是美國消費者。一件商品被加稅，多花的錢一路傳導到最終端，還是美國人買單。

