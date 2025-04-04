尹錫悅被剝奪總統權力及待遇　判決書信息量大

中評社北京4月4日電／央視新聞報導，韓國憲法法院代理院長文炯培當地時間4日上午11時22分宣布，總統尹錫悅被罷免，判決立即生效，尹錫悅即刻被剝奪總統權力及待遇。尹錫悅成為繼前總統朴槿惠之後，韓國憲政史上第二位被罷免的總統。



文炯培自當地時間11時開始宣讀尹錫悅彈劾案判決書，憲法法院在判決書中對國會方提出的5個彈劾理由全部予以認可。



判決書指出，根據憲法和戒嚴法，宣布緊急戒嚴的條件之一是“戰時、事變及相似的國家緊急狀態”，去年12月3日，國家沒有處於緊急狀態，但尹錫悅總統違反憲法規定的條件，非法宣布了緊急戒嚴。判決書還指出，“即使考慮到被請求人主張的所有情況，也不能認為在宣布戒嚴時存在能夠將被請求人判斷的危機狀況客觀正當化的理由。”



判決書還指出，尹錫悅違反了舉行國務會議等對宣布緊急戒嚴進行審議的程序性條件。判決書指出：被請求人（尹錫悅）沒有向國務委員們說明戒嚴的具體內容，也沒有給國務委員陳述意見的機會，“考慮到這一點，很難認為已經對宣布戒嚴進行了審議”。



憲法法院還認定，尹錫悅派出軍隊和警察封鎖國會也違反了憲法和法律。憲法法院在判決書中指出，“被請求人指示國防部長官向國會派出軍隊，還向前陸軍特戰司令官郭鐘根等下達了‘好像沒有達到法定人數，破門而入，把裡面的人員拉出來’等指示。被請求人派出軍隊和警察控制國會議員出入國會的同時，還指示將他們從國會主會議廳拉出來，妨礙了國會的權限行使，違反了憲法賦予國會解除戒嚴的條款，侵害了國會議員的審議權、表決權和不逮捕特權”。

