尹錫悅被彈劾下台　政治風暴影響卻遠未結束

中評社北京4月4日電／央視新聞報導，隨著4日上午韓國憲法法院的宣判，繼2017年3月時任韓國總統朴槿惠被彈劾下台之後，時隔8年時間，又一名代表韓國保守派政治勢力的總統尹錫悅被彈劾下台。尹錫悅去年12月3日深夜發動緊急戒嚴以及隨後而來的政治風暴對韓國社會方方面面的影響還遠沒有過去。



5月底或6月初 韓國進入提前大選時間



根據韓國法律規定，總統在因彈劾等原因缺位之後，韓國會在60天內提前舉行大選選出下屆總統。



2017年3月10日，時任韓國總統朴槿惠被罷免之後，原定於當年12月進行的下屆總統大選提前至2017年5月9日進行。共同民主黨候選人文在寅以41%的得票率勝出，出任韓國第19屆總統。



由於是前任總統遭彈劾下台的特殊情況，新舊總統交接不同以往，並未設置交接委員會等過渡機構，總統就職典禮也從簡進行。文在寅於大選次日宣告就職，正式開始總統任期。



8年後，韓國再次出現總統被罷免下台局面，因此繼2022年第20屆韓國總統選舉之後，2025年韓國將迎來第21屆總統選舉。由於尹錫悅4月4日遭罷免，外界預計，新一屆總統大選預計將在5月底6月初進行。



下屆總統大選格局 李在明深陷“司法危機”



自尹錫悅彈劾案通過韓國國會進入憲法法院審理之時起，隨著深度介入戒嚴當中的關鍵證人陸續接受司法調查以及法院傳喚作證，關於緊急戒嚴的諸多細節也隨之公諸於世。隨著調查的深入，緊急戒嚴嚴重違反憲法和法律的共識在韓國愈發深入人心，多次民調均顯示，多數民眾支持罷免尹錫悅。

