尹錫悅被罷免後命運如何　誰可能是下屆總統？

中評社北京4月4日電／韓國憲法法院4日上午宣布通過對尹錫悅的彈劾，尹錫悅即刻被罷免總統職務。根據法律，韓國須在60日內舉行新一屆總統大選。



新華社報導，憲法法院代理院長文炯培當天宣讀彈劾案裁決書。尹錫悅未出席宣判。宣判過程向公眾全程電視直播。



文炯培宣布，憲法法院8名法官一致同意罷免總統尹錫悅。尹錫悅成為韓國憲政史上繼朴槿惠之後第二位被罷免的總統。



去年12月3日尹錫悅發布緊急戒嚴令，激起韓國輿論譴責和民眾聲討。12月14日，韓國國會通過尹錫悅彈劾動議案。尹錫悅的彈劾審理時間已經超過韓國前總統朴槿惠和盧武鉉。



彈劾案宣判前，支持和反對尹錫悅的民眾連日上街大規模集會示威，雙方針鋒相對，對抗情緒蔓延。



4日，首爾籠罩在一片緊張氣氛中。清晨6時左右，光化門、總統官邸、國會等首爾市中心各地聚集大量贊成和反對彈劾的民眾。兩大對立陣營的集會人群在寒冷的天氣中揮舞著“支持”或“反對”的標語。



韓國當天發布能夠動員一切可用警力的最高級別“甲級緊急令”，警方在首爾投入210個機動部隊約1.4萬名警察維持治安，防止出現騷亂或恐襲。警方還在憲法法院周邊設置車墻和圍欄，規定憲法法院150米半徑以內區域除了法院工作人員、警察、記者等外，其他人均不可靠近。距離憲法法院最近的地鐵安國站當天封站，周邊店鋪貼出臨時停業通知，平日車水馬龍的街道一時間變得十分空曠。



韓國保健社會研究院3月初發布的報告顯示，去年韓國民眾對“社會矛盾”嚴重程度的認知達到2018年有相關調查以來最高水平，其中最嚴重的矛盾是“進步與保守”的對立。韓國《東亞日報》指出，政治陣營矛盾已成為阻礙韓國社會團結的更重要原因。

