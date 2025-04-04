尹錫悅被罷免　韓國政局往何處？

中評社北京4月4日電／韓國憲法法院4日上午通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻被罷免總統職務。尹錫悅成為韓國憲政史上繼朴槿惠之後第二位被罷免的總統。根據法律，韓國須在60日內舉行新一屆總統選舉。



新華社報導，分析人士認為，尹錫悅被罷免難以改變韓國政治對立、民意撕裂的現狀，新一屆總統選舉形勢尚不明朗，下一任總統人選仍有不確定性。



彈劾案塵埃落定



憲法法院代理院長文炯培當天在宣讀裁決書時說，尹錫悅濫用國家緊急權，讓國民受到衝擊，違背了國民信任，嚴重違法。“被告的違法行為對憲法秩序產生的負面影響嚴重且波及面大，罷免被告所獲得的守護憲法的利益遠超罷免總統帶來的國家損失。”



裁決書還指出，去年12月3日尹錫悅宣佈的緊急戒嚴令違反了憲法和法律規定的發動戒嚴的條件。宣讀裁決書要旨後，文炯培宣佈，8名法官一致同意罷免尹錫悅。



尹錫悅本人未出席宣判，其代理人團、國會代理人團等出席。憲法法院宣佈裁決後，尹錫悅當天通過其代理人團發佈表態說：“未能滿足期待，感到非常遺憾和抱歉。”



尹錫悅被罷免後，現任國務總理韓德洙繼續代行總統職權，韓國政界將進入新一屆總統選戰時間。



去年12月3日，尹錫悅發佈緊急戒嚴令，激起韓國輿論譴責和民眾聲討。同月14日，韓國國會通過尹錫悅彈劾動議案。此次宣判是憲法法院歷經111天審理作出的最終裁決，尹錫悅彈劾案審理時間已經超過韓國前總統朴槿惠和盧武鉉。

