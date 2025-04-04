【大 中 小】 【打 印】 中方將16家美國實體列入出口管制管控名單 http://www.CRNTT.com 2025-04-04 19:59:59



中評社北京4月4日電／據商務部網站：商務部公告2025年第21號



公布將16家美國實體列入出口管制管控名單



根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將高點航空技術公司等16家美國實體列入出口管制管控名單（見附件），並採取以下措施：



一、禁止向上述16家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。



二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。



本公告自公布之日起正式實施。





附件



出口管制管控名單



（2025年4月4日）



1. 高點航空技術公司（‌High Point Aerotechnologies）



2. 環球世界物流公司（Universal Logistics Holdings, Inc.）



3. Source Intelligence公司（Source Intelligence, Inc.）



4. 美國繁榮聯盟（Coalition For A Prosperous America）



5. 內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）



6. 邊緣自治運營公司（Edge Autonomy Operations LLC）



7. 賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）



8. 哈德森技術公司（Hudson Technologies Co.）



9. 薩羅尼克科技公司（Saronic Technologies, Inc.）



10. 國際海洋工程公司（Oceaneering International, Inc.）



11. 搖杆舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）



12. 立方公司（Cubic Corporation）



13. S3航空防務公司（S3 AeroDefense）



14. 特科姆公司（TCOM, Limited Partnership）



15. 文本礦公司（TextOre）



16. ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）

大 中 小】 【打 印】